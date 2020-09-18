Врач порекомендовал осенью носить головные уборы даже в плюсовые температуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи населению столицы Андрей Тяжельников рассказал о важности ношения головного убора осенью. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Головные уборы рекомендуют носить, когда температура опускается ниже нуля. Но в дождливую и ветреную погоду лучше надевать шапку даже при плюсовой температуре, поскольку есть риск переохлаждения головы", – объяснил эксперт.
Тяжельников обратил внимание на то, что от холода могут пострадать волосяные луковицы, что в свою очередь способно привести к ломкости и выпадению волос. Другие проблемы – потенциальные спазмы сосудов головы и переохлаждение ушей.
По мнению эксперта, одними шапками ограничиваться не стоит. От холода следует защитить шею и грудную клетку. Воздействие низких температур на эти области организма может спровоцировать развитие тонзиллита или бронхита. Кроме того, необходимо защищать поясницу, чтобы не застудить почки.
Андрей Тяжельников отдельно обратил внимание на то, что осень – период инфекционных вирусных заболеваний, а потому уместной будет прививка от гриппа. Как накануне заявил мэр Москвы Сергей Собянин, процедуру вакцинации уже прошли более миллиона горожан.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова ранее рассказала, что при плюсовой температуре осенью не стоит чрезмерно утепляться. Достаточно носить куртку, соответствующую сезону, а под нее можно надеть обычные вещи.
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