Метеоролог рассказал, как москвичам одеваться в сентябре и не заболеть

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, как одеваться в сентябрьскую погоду в столице.

По словам метеоролога, осенняя погода обманчива. И дневная температура 18–20 градусов в сентябре по ощущениям совершенно не похожа на ту же отметку на градуснике, например, в июле или в августе. "В сентябре солнце у нас светит гораздо меньшее время, всего 12 часов, и естественно, что прогрев дневной гораздо меньше. Ночь уже длинная, и воздух успевает совершенно остыть", – пояснила метеоролог.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро Когда мы говорим, что температура ночью минимальная у нас 11–13 градусов, это значит, что такая температура будет наблюдаться в интервале от 4 до 7-8 утра. Иногда при ясном небе минимальная температура выпадает на часы, совпадающие с восходом солнца или даже чуть позже восхода солнца.

Поэтому, по словам Поздняковой, к выбору одежды уже нужно подходить по-осеннему: утром метеоролог советует надевать легкую куртку, при этом сильно утепляться она все же пока не рекомендует. "В ближайшие дни в дневное время температура воздуха будет повышаться до 20–22 градусов. Этот интервал теплой температуры осенью очень короткий. Температура в максимальной зоне держится 2-3, максимум 5 часов. На практике это время от 14 до 16 часов в среднем", – объяснила Позднякова и добавила, что в этом промежутке дня погода похожа на летнюю, поэтому под курткой должна быть подходящая, неутепленная одежда.

Уже после 18 часов температура, особенно в ясные дни, начнет резко снижаться. И здесь снова пригодится осенняя куртка. Метеоролог посоветовала не пренебрегать верхней одеждой, особенно потому, что в такие переходные периоды легче всего подхватить простуду из-за неправильно подобранного гардероба.

Ранее метеорологи заявили, что летняя погода вернется в столицу всего на один день. "В ближайший четверг, 17 сентября, столичный регион окажется во власти атлантического циклона и начнется мощная адвекция теплого воздуха. На уровне 1,5 километра температура воздуха повысится почти на 10 градусов. И в Москву на сутки вернется лето с теплом, ливнем и грозой", – сообщается на портале "Метеоновости".