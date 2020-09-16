Облачная с прояснениями погода установится в среду в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная с прояснениями погода ждет жителей столицы в среду, 16 сентября. Об этом передает сайт "Метеоновости".

По прогнозу синоптиков, днем в столичном регионе не ожидается осадков.

"Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 16–18 градусов тепла, по области – до плюс 20 градусов", – рассказали специалисты.

В течение дня будет дуть северо-западный ветер порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление сохранит неустойчивый характер и вырастет до 753 миллиметров ртутного столба.

"Относительная влажность воздуха – около 50 процентов", – добавили в пресс-службе.

По прогнозу синоптиков, содержание кислорода в воздухе останется в пределах нормы. Это позволит большинству москвичей рассчитывать на комфортную осеннюю погоду.

При этом у метеозависимых горожан с гипертонической болезнью, гипотонией и вегетососудистой дистонией могут проявляться осложнения в самочувствии и приступы мигрени.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда бабье лето придет в Москву. По словам синоптика, точно неизвестно, как долго продержится в городе солнечная погода.

Кроме того, метеорологи центра погоды "Фобос" предупредили москвичей о холодном и дождливом конце сентября. Такая же погода сохранится и в начале октября.