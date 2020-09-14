Синоптик рассказал о погоде в Москве на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что к середине предстоящей недели жителей столицы ждет небольшое потепление. Об этом сообщает РИА Новости.
"Существенных осадков не ожидается ни во вторник, ни в среду. Ночи станут прохладнее, чем накануне. По области – от 6 до 12, в Москве – 8–10 градусов. В Москве дневная температура во вторник – 15–17, по области – 13–18", – объявила специалист.
По словам Поздняковой, к середине недели температура воздуха в столице будет превышать климатическую норму примерно на 2 градуса. В среду потеплеет до 17–18 градусов, а четверг, предположительно, станет и вовсе самым теплым днем недели из-за температуры в пределах 18–20 градусов.
Потепление в столице ожидается краткосрочное, поскольку уже в ночь на пятницу через Москву пройдут два холодных атмосферных фронта. Как следствие, по области похолодает до 5 градусов, а в самом городе – до 11–13 градусов в дневное время. Кроме того, в пятницу ожидаются дожди и сильный ветер.
Пока в столице сохраняется достаточно высокая температура, горожанам не будут включать отопление. Как заявил руководитель центрального диспетчерского управления ПАО "МОЭК" Валерий Маслов, по нормативам подача тепла в батареи начинается при похолодании ниже 8 градусов в течение 5 суток.
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