Врач рассказал, как справиться с осенней хандрой

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Врач-психиатр высшей категории Виктор Ханыков рекомендовал россиянам в осенний период чаще включать лампы дома для поддержания хорошего настроения. Он пояснил, что пасмурная погода вместе с сокращением светового дня приводит к снижению выработки организмом "гормонов счастья".
"Если падает световой день, то надо не бояться большой платы за электричество и создавать больше света. Раз меньше солнца на небе, то надо больше света создавать у себя дома и не экономить, а зажигать ярко лампы. Можно еще создать праздничное настроение, если раньше времени повесить гирлянды и включить праздничные огоньки", – рассказал Ханыков в интервью радио Sputnik.
Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что опавшая осенняя листва может стать источником развития аллергии или спровоцировать ОРВИ. Она пояснила, что в период дождей на дорогах начинает гнить листва, а следом развиваются грибы и грибковые инфекции, которые, по ее словам, провоцируют аллергию или гиперреакцию иммунной системы.
Она посоветовала людям с сахарным диабетом осенью уделить особое внимание своему здоровью. Врач напомнила, что повышенный уровень сахара может привести к воспалениям на коже и слизистых. Это, по ее словам, может затем привести к ослаблению иммунитета.
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