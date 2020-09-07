Эксперт рассказал о полезных свойствах рябины

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Фитотерапевт, кандидат биологических наук Михаил Лущик в эфире радио Sputnik рассказал о полезных свойствах рябины.
Он отметил, что эта ягода содержит достаточное количество витаминов группы B и С. Эксперт подчеркнул, что рябина медленно выводится из организма, поэтому включается в метаболизм.
По словам Лущика, рябина также является отличным средством от отечности. Это связано в тем, что в ягоде содержится много калия, обладающего мочегонным эффектом.
"Поэтому и красноплодная, и черноплодная рябина полезны тем, кто страдает отеками, например, во время беременности", – подчеркнул Лущик.
Также он отметил такое свойство рябины, как способствование выводу токсинов из организма. Эксперт подчеркнул, что благодаря антиоксидантам и калию, которые содержатся в ягоде, вредные вещества быстрее выходят из человека.
Ранее врач-иммунолог-аллерголог Надежда Логина дала рекомендации по подготовке организма к осени. В частности, она посоветовала позволить себе недельный отпуск для стимулирования иммунитета и избегания простудных заболеваний. Также врач посоветовала употреблять больше свежих овощей, фруктов и ягод.
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