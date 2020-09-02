Московским школьникам рассказали, как защититься от сезонных инфекций

14:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева провела открытый урок о профилактике инфекционных заболеваний среди учеников школы № 1234.
На встрече с учениками особое внимание уделили безопасности в школах в сложных санитарных условиях. По словам Андреевой, меры для образовательных учреждений проработаны четко и их легко исполнять.
"Все учителя и ученики при входе в школу проходят термометрию. В коридорах поставили санитайзеры. Бактерицидные лампы должны обеззараживать воздух. Они безопасны, могут работать и в присутствии детей", – объяснила эксперт.
Кроме того, Андреева напомнила, что учителя будут ходить по коридорам школ в масках, аналогичное требование введено для уборщиков, охранников и работников столовых. Ученики средствами индивидуальной защиты могут пользоваться по желанию.
Отдельное внимание представитель Роспотребнадзора уделила сезонной эпидемии гриппа. Она подчеркнула, что сложный период наслаивается на ситуацию с распространением коронавируса, и призвала не заниматься самолечением при недомогании.
"Сегодня говорят, что можно болеть одновременно и гриппом, и ковидом, и это может быть тяжело для организма. Поэтому важно защититься от той инфекции, против которой уже есть вакцина, – от гриппа. И вакцина включает те штаммы гриппа, которые будут циркулировать в этом сезоне", – уточнила Андреева.
Она также напомнила, что вакцинация от гриппа уже стартовала. С 1 сентября можно получить прививку как в городских поликлиниках, так и в 44 пунктах мобильной вакцинации. Всего в городе откроется 450 площадок.
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