Московским школьникам рассказали, как защититься от сезонных инфекций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева провела открытый урок о профилактике инфекционных заболеваний среди учеников школы № 1234.

На встрече с учениками особое внимание уделили безопасности в школах в сложных санитарных условиях. По словам Андреевой, меры для образовательных учреждений проработаны четко и их легко исполнять.

"Все учителя и ученики при входе в школу проходят термометрию. В коридорах поставили санитайзеры. Бактерицидные лампы должны обеззараживать воздух. Они безопасны, могут работать и в присутствии детей", – объяснила эксперт.

Кроме того, Андреева напомнила, что учителя будут ходить по коридорам школ в масках, аналогичное требование введено для уборщиков, охранников и работников столовых. Ученики средствами индивидуальной защиты могут пользоваться по желанию.

Отдельное внимание представитель Роспотребнадзора уделила сезонной эпидемии гриппа. Она подчеркнула, что сложный период наслаивается на ситуацию с распространением коронавируса, и призвала не заниматься самолечением при недомогании.

"Сегодня говорят, что можно болеть одновременно и гриппом, и ковидом, и это может быть тяжело для организма. Поэтому важно защититься от той инфекции, против которой уже есть вакцина, – от гриппа. И вакцина включает те штаммы гриппа, которые будут циркулировать в этом сезоне", – уточнила Андреева.

Она также напомнила, что вакцинация от гриппа уже стартовала. С 1 сентября можно получить прививку как в городских поликлиниках, так и в 44 пунктах мобильной вакцинации. Всего в городе откроется 450 площадок.

