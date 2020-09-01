Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ по Москве на 45,9% ниже эпидпорога

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, что в Москве в настоящий момент отмечается низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве на 35-й неделе 2020 года (с 22 по 30 августа) спокойная, в городе отмечается низкий уровень заболеваемости ОРВИ, обусловленный респираторными вирусами не гриппозной этиологии (риновирусами, вирусами парагриппа, бокавирусами и другими)", – указано в отчете.

По данным Роспотребнадзора, цифра в 45,9% является общей по совокупному населению во всех возрастных группах.

В Москве с 1 сентября началась сезонная прививочная кампания против гриппа. Вакцинация доступна либо на базе городских поликлиник, либо в 44 мобильных пунктах. Действует иммунитет от прививки в течение года.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что оптимальным временем для вакцинации против гриппа является сентябрь – ноябрь. В свою очередь, в департаменте здравоохранения Москвы объяснили, что прививку от гриппа и COVID-19 необходимо разнести по времени.

