Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ по Москве на 45,9% ниже эпидпорога

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Эксперты Роспотребнадзора рассказали, что в Москве в настоящий момент отмечается низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве на 35-й неделе 2020 года (с 22 по 30 августа) спокойная, в городе отмечается низкий уровень заболеваемости ОРВИ, обусловленный респираторными вирусами не гриппозной этиологии (риновирусами, вирусами парагриппа, бокавирусами и другими)", – указано в отчете.
По данным Роспотребнадзора, цифра в 45,9% является общей по совокупному населению во всех возрастных группах.
В Москве с 1 сентября началась сезонная прививочная кампания против гриппа. Вакцинация доступна либо на базе городских поликлиник, либо в 44 мобильных пунктах. Действует иммунитет от прививки в течение года.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что оптимальным временем для вакцинации против гриппа является сентябрь – ноябрь. В свою очередь, в департаменте здравоохранения Москвы объяснили, что прививку от гриппа и COVID-19 необходимо разнести по времени.
Вакцинация от гриппа началась в Москве
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