В Москве началась прививочная кампания против гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

1 сентября в Москве началась масштабная программа вакцинации против гриппа. Сделать бесплатную прививку можно в городских поликлиниках, а также в 44 мобильных прививочных пунктах.

"Вакцина не содержит живого вируса, поэтому она безопасна и не может спровоцировать заболевание. Привившись, горожане получат надежную защиту от гриппа на год", – сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в этом году на фоне коронавируса особенно важно не допустить вспышек других инфекционных заболеваний.

36 мобильных прививочных пунктов разместили на станциях метро, по два – на станциях МЦК и железнодорожных платформах, четыре – в центрах госуслуг "Мои документы". При себе необходимо иметь паспорт, письменное согласие оформляется на месте.

Перед прививкой проводится медосмотр, врач определяет возможные противопоказания, а после прививки выдает сертификат и дает устные рекомендации. На процедуру уходит 10–15 минут.

Прививку в мобильных пунктах может сделать любой человек старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. Беременным нужно обратиться в поликлинику, горожане младше 18 лет могут пройти процедуру в поликлиниках, детсадах, школах и колледжах.

Защитный эффект от прививки проявляется через 10-15 дней и длится около года. За последние годы в Москве не зафиксировано ни одного случая тяжелых осложнений среди тех, кто сделал прививку. Вакцинация проводится отечественными вакцинами, разработанными по рекомендациям ВОЗ.

Все вакцины являются инактивированными, то есть не содержат живого вируса и не могут привести к заболеваниям. Все вакцины, применяемые в России, прошли обязательную государственную сертификацию и полностью безопасны. Это подтверждено многочисленными исследованиями.

Узнать место и время работы прививочных пунктов, а также другую подробную информацию о вакцинации от гриппа, можно на сайте департамента здравоохранения Москвы. В Подмосковье вакцинация от гриппа начнется с 7 сентября.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в этом году россияне получат обновленную вакцину от гриппа, которая содержит три новых штамма. Она отметила, что эпидемический сезон в России будет интенсивным и напряженным.

Владимир Путин порекомендовал властям регионов обеспечить население вакциной от гриппа на безвозмездной основе и без очередей. Предлагается утвердить соответствующие планы-графики.