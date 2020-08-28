Вакцина от гриппа в этом году содержит все три новых штамма – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Россияне в этом году получат обновленную вакцину от гриппа. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В этом году вакцина от гриппа содержит все три новых штамма", – сообщила руководитель ведомства на Совете ректоров.
Она рассказала, что в настоящий момент Роспотребнадзор проводит несколько мониторингов ситуации с вирусами в стране. Попова отметила, что обследование проводится регулярно в период обострения респираторных инфекций.
"И второй вариант наблюдения, мониторинга – это мониторинг за циркуляцией вирусов респираторных у людей, неболеющих, без клинических признаков", – сообщила Попова.
Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что эпидемический сезон в России будет интенсивным и напряженным. Она рассказала, что результаты обследования выявили 10% имеющих вирусов среди 7 тысяч человек, которые участвовали в данной процедуре.
"Они не имеют клинических признаков, и в первую очередь большая половина – это риновирус, это вирус парагриппа, несколько вирусов гриппа и А, и B в циркуляции мы обнаружили", – заявила Попова.
В Москве вакцинация от гриппа стартует 1 сентября. В первую очередь прививки получат горожане, находящиеся в группах риска. Вакцинацию будут проводить как в поликлиниках, так и в мобильных группах. В Подмосковье прививку можно будет получить с 7 сентября.
Врач ГКБ № 71 Александр Мясников порекомендовал сделать россиянам сделать прививку от гриппа. Он отметил, что вакцинация от данного заболевания важна в связи с распространением коронавируса. Вирусолог Виктор Зуев, в свою очередь, посоветовал сделать прививку в начале сентября, так как необходимые антитела вырабатываются лишь в течение трех недель.
Президент России Владимир Путин порекомендовал властям регионов обеспечить население вакциной от гриппа на безвозмездной основе и без очередей. Согласно рекомендациям, регионам необходимо утвердить соответствующие планы-графики.
Инфекционист ответил на вопросы по поводу важности прививания от гриппа
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