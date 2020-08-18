Врач назвал вакцинацию единственным надежным способом профилактики гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Защитить людей от гриппа может только вакцинация, считает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
"Единственный и надежный метод профилактики гриппа – только вакцинация. До того как была изобретена вакцина против этого вируса, в мире от этого заболевания умирали миллионы людей. Только сезонная вакцинация позволяет не допустить эпидемии и пандемии гриппа, штамм которого регулярно мутирует", – приводит Агентство "Москва" слова Тяжельникова.
Специалист призывает не игнорировать вакцинацию, поскольку осложнения, вызываемые гриппом, могут привести к летальности.
"У больного может развиться пневмония, заболевания почек, болезни сердца, невралгии, невриты. Грипп может привести к развитию тяжелого состояния и даже смерти, особенно среди пожилых людей, маленьких детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, болезни сердечно-сосудистой системы и легких", – уведомил врач.
Он также отметил, что грипп передается не только воздушно-капельным путем. Заразиться вирусом можно и контактным способом, так как грипп обычно некоторое время сохраняется на предметах в составе мелких капелек слюны.
"Поэтому, помимо вакцинации, в качестве профилактики рекомендуется следить за гигиеной рук", – заключил Тяжельников.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вакцинация от сезонных заболеваний, гриппа и ОРВИ начнется в столице 1 сентября.
Вакцинация от гриппа и ОРВИ начнется в Москве 1 сентября
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