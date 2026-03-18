Польша потребовала передать выставленный на аукционе на Украине орден Virtuti Militari

Институт национальной памяти Польши (IPN) потребовал передать орден Virtuti Militari (Воинская доблесть), замеченный на украинском аукционе. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на заявление института.

По данным IPN, по номеру на ордене удалось определить того, кому его вручили. Знак воинского отличия в награду получил офицер, ставший жертвой НКВД весной 1940 года, – это потомок немецких промышленников, капитан Юлиуш Роман Хайнцель. Он был командиром эскадрона 16-го Великопольского уланского полка.

В институте памяти призвали нынешнего владельца ордена снять его с аукциона и передать сувенир польским властям. Там также подчеркнули, что "память о жертвах не может быть предметом торга".

Ранее СМИ сообщили, что Польша готовит иск против России о возмещении ущерба за последствия "советского господства" в стране. При этом еще в 2022 году Варшава потребовала от ФРГ 1,3 триллиона евро компенсации за преступления в период Второй мировой войны.

По словам директора Института оценки военных потерь Бартоша Гондека, новое расследование против России будет более масштабным.