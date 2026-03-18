Новости

Новости

18 марта, 09:16

Политика

Польша потребовала передать выставленный на аукционе на Украине орден Virtuti Militari

Фото: ТАСС/IMAGO/piemags

Институт национальной памяти Польши (IPN) потребовал передать орден Virtuti Militari (Воинская доблесть), замеченный на украинском аукционе. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на заявление института.

По данным IPN, по номеру на ордене удалось определить того, кому его вручили. Знак воинского отличия в награду получил офицер, ставший жертвой НКВД весной 1940 года, – это потомок немецких промышленников, капитан Юлиуш Роман Хайнцель. Он был командиром эскадрона 16-го Великопольского уланского полка.

В институте памяти призвали нынешнего владельца ордена снять его с аукциона и передать сувенир польским властям. Там также подчеркнули, что "память о жертвах не может быть предметом торга".

Ранее СМИ сообщили, что Польша готовит иск против России о возмещении ущерба за последствия "советского господства" в стране. При этом еще в 2022 году Варшава потребовала от ФРГ 1,3 триллиона евро компенсации за преступления в период Второй мировой войны.

По словам директора Института оценки военных потерь Бартоша Гондека, новое расследование против России будет более масштабным.

Читайте также


Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

