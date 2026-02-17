Форма поиска по сайту

17 февраля, 11:09

Политика
FT: Польша решила взыскать с РФ репарации за последствия "советского господства"

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

Польша готовит иск против России о возмещении ущерба за последствия "советского господства" в стране. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Financial Times (FT).

Журналисты напомнили, что еще в 2022 году Варшава потребовала от ФРГ 1,3 триллиона евро компенсации за преступления в период Второй мировой войны. По словам директора Института оценки военных потерь Бартоша Гондека, новое расследование против РФ будет более масштабным, чем изучение потерь от нацистов, так как "советское господство" длилось свыше 40 лет.

Гондек указал, что пока "преждевременно" обсуждать вопрос о том, может ли компенсация к России превысить сумму, которую Варшава требует от Берлина. Он отметил, что расследование против РФ будет проводить сложнее из-за якобы невозможности получить доступ к "секретным российским архивам". Кроме того, многие документы были подделаны или уничтожены в советские годы, подчеркнул директор института.

Варшава уже не первый год поднимает тему о выплате репарации за якобы ущерб от СССР. Еще в 2022 году в Польше заявляли, что оценят потери за годы Второй мировой войны от Москвы. В частности, польские власти планировали перейти к этому вопросу, если добьются возмещения ущерба от Берлина.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что РФ может потребовать "половину Польши" за убийство поляками Ивана Сусанина в начале XVII века. Также она напомнила, что СССР освободил Варшаву от нацистов и после войны восстанавливал польское государство.

