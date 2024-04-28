28 апреля, 03:50Политика
Португалия отказалась выплачивать репарации за рабство бывшим колониям
Фото: ТАСС/Zuma
Португальские власти отказались инициировать какой-либо процесс выплаты репараций за рабство в колониальную эпоху. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства страны.
В нем говорится, что власти Португалии стремятся углублять взаимоотношения и уважать историческую правду, однако у них нет программы конкретных действий по выплате репараций. В правительстве добавили, что аналогичной линии придерживались и предыдущие власти.
Как сообщает агентство, с XV по XIX века около шести миллионов африканцев были насильно перевезены через Атлантический океан на португальских судах и проданы в рабство, преимущественно в Бразилию.
В январе прошлого года правительство Германии официально заявило об отказе вести переговоры с Польшей о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.
Министр иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что сейм принял резолюцию, по которой правительство Польши должно продолжать все политические и дипломатические действия, чтобы добиться военных репараций от Германии.