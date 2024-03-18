РФ потребовала от Германии официально признать блокаду Ленинграда актом геноцида

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Москва потребовала от Берлина официально признать актом геноцида народов Советского Союза блокаду Ленинграда и другие преступления нацистов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующую ноту.

В документе говорится, что в ФРГ умалчивается о многолетних требованиях России распространить гуманитарные выплаты, которые осуществляются только в адрес блокадников еврейской национальности, на всех ныне живущих блокадников. РФ рассматривает это как дискриминацию по этническому признаку, указано в тексте.

Подчеркивается, что заявления Берлина о якобы достигнутом урегулировании вопроса путем выплат репараций по результатам Второй мировой войны являются "неприемлемыми и неубедительными". Более того, в тексте обращено внимание на аморальную логику Германии, которая "десятилетиями исправно выплачивала социальные пособия бывшим военнослужащим Третьего рейха, членам СС и коллаборационистам нацистского режима".

Такой подход заставляет усомниться в искренности заявлений ФРГ об исторической ответственности страны за преступления нацистов на территории Советского Союза. Россия продолжит отстаивать права жертв нацистских преступлений и ждет реакцию со стороны Германии, отмечено в документе.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин утвердил выплаты ветеранам в связи с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Размер выплат – от 10 до 25 тысяч рублей, помощь получат примерно 38 тысяч горожан.