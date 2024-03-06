Материальную помощь ко Дню Победы получат 38 тыс ветеранов ВОВ – Собянин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин утвердил выплаты ветеранам в связи с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Размер выплат составит от 10 до 25 тысяч рублей. Материальную помощь получат примерно 38 тысяч москвичей. Традиционно на выплаты могут рассчитывать следующие категории граждан:

инвалиды и участники Великой Отечественной войны 1941–1945 годов;

военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии;

военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года;

лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда";

инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в годы войны;

участники обороны Москвы;

жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда;

вдовы военнослужащих, погибших в годы войны;

лица, награжденные знаком "Почетный донор СССР" за сдачу крови в годы войны;

бывшие узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто;

труженики тыла;

граждане, родившиеся до 31 декабря 1931 года.

Ранее сообщалось, что ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, которые проживают в Севастополе, по традиции получат от правительства Москвы материальную помощь ко Дню Победы, 9 Мая.

Выплату в связи с 79-й годовщиной Победы получат свыше 1 700 севастопольцев, жителей города-побратима Москвы. В этот раз размер выплаты составит шесть тысяч рублей, включая оплату почтовых услуг.

Летом 2023 года Минтруд РФ подготовил законопроекты о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей россиянам, которые были награждены медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Общее количество получателей, согласно пояснительной записке к документу, превышает 62 тысячи человек.



Между тем в конце года депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ежегодно индексировать ветеранские выплаты ко Дню Победы соразмерно росту инфляции. С 2019 года инвалиды и ветераны ВОВ каждый год к 9 мая получают выплату в виде 10 тысяч рублей. Однако в реальном выражении ценность этой суммы упала на 34%.

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