Минтруд подготовил проект о выплате 50 тысяч рублей блокадникам и освободителям Ленинграда

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Минтруд подготовил законопроекты о единовременной выплате в 50 тысяч рублей россиянам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", в период с декабря 2023 по январь 2024 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

"Единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей предлагается произвести в период с декабря 2023 года по январь 2024 года", – указано в сообщении.

Проекты указа и постановления были разработаны ведомством по поручению президента России Владимира Путина. Общее количество получателей, согласно пояснительной записке к документу, превышает 62 тысячи человек.

Выплату должны будут получить и попадающие под критерии жители Латвии, Литвы, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о городских мерах поддержки ветеранов Великой Отечественной войны. Он отметил, что ветераны ВОВ для Москвы – самые почетные горожане.

Для них формируют комфортные условия в городских пансионатах и больницах, а также развивают новые форматы социального обслуживания. С 2010 года финансирование ветеранских общественных организаций увеличилось более чем в 7 раз.



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