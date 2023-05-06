Собянин рассказал о новых материалах Главархива в сервисе "Моя семья"

Фото: телеграм-канал "Главархив Москвы"

Столичный Главархив представил свыше 70 адресно-справочных книг в онлайн-сервисе "Моя семья". Данные материалы помогут жителям Москвы узнать имена предков и определить род их деятельности, написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что задача властей заключается в том, чтобы предоставить горожанам необходимую информацию об их родственниках. Для этого в конце 2020 года был открыт специальный сервис.

На данный момент архив включает в себя разные справочники, изданные до 1917 года. Например, москвичи смогут изучить фактически первую телефонную книгу города.



"Особенно ценны справочники XVIII века. Это своеобразные путеводители с краткими историческими и статистическими сведениями о столице и ее жителях. К некоторым из них прикладываются карты Москвы и ее отдельных частей", – поделился мэр.

Ранее Собянин рассказал, что в столице появилось еще 10 городских указателей и 87 информационных полей с QR-кодами в честь героев и событий Великой Отечественной войны. Если на них навести камеру гаджета, откроется страница с фотографиями, историями жизни участников ВОВ.