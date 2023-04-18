Традиционного очного шествия "Бессмертного полка" в РФ в этом году не будет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Традиционного очного шествия "Бессмертного полка" в России в этом году не будет, сообщила ТАСС сопредседатель центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

По ее словам, некоторые регионы уже отказались от шествия в силу угрозы, среди них – Крым.

"Это все-таки единая неделимая история, шествие "Бессмертный полк", если где-то у людей нет такой возможности, давайте использовать другие варианты", – сказала Цунаева.

Она рассказала, что все желающие могут разместить фотографии своих родственников-ветеранов в социальных сетях, на одежде, на автомобиле и на сайте движения. Как она пояснила, акцент на том, что портреты вокруг нас в течение всего дня.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос представителей СМИ, примет ли Владимир Путин участие в шествии "Бессмертного полка" в День Победы. Непосредственно парад Победы пройдет на Красной площади 9 мая, генеральная репетиция мероприятия назначена на 7 мая.