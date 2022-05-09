Москва отметила День Победы

09 мая, 22:10
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Москве отметили 77-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Праздник начался с парада на Красной площади. Под звуки песни "Священная война" на Красную площадь вынесли государственный флаг РФ и Знамя Победы – боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии.
В нем приняли участие 11 тысяч военнослужащих. Это офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники военных училищ. В параде впервые приняли участие воспитанники мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища.
В составе механизированной колонны, которую возглавил легендарный танк Т-34-85, участие в параде приняли танки Т-72Б3М, Т-90М, Т-14 и бронемашина "Тайфун-К". Артиллерия была представлена самоходными установками "Мста-С", оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" и реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г".
Парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился на Красной площади песней "Родная страна" в исполнении сводного военного оркестра Московского гарнизона. Из-за погодных условий авиационную часть парада отменили.
Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы. Президент подчеркнул, что страна гордится "доблестным поколением победителей" и подчеркнул, что долг граждан – "хранить память о тех, кто сокрушил нацизм".
После парада президент почтил память погибших у Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.
С Днем Победы в Великой Отечественной войне россиян поздравил и Сергей Собянин.
Акция "Бессмертный полк" впервые с момента пандемии прошла в очном формате. Участники прошли с портретами своих семейных героев ВОВ по Ленинградскому проспекту, Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицам через Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Общая длина маршрута составила 7 километров.
Традиционно в шествии приняли участие Владимир Путин и Сергей Собянин. Президент нес портрет своего отца, а мэр – портрет своего дяди, участника Великой Отечественной войны, рядового стрелка Филиппа Собянина.
Всего с портретами своих близких по центру Москвы прошли свыше одного миллиона человек.
Завершился день праздничным салютом. Фейерверки в честь Дня Победы запустили с 36 площадок в Москве.
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