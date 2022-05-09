Путин присоединился к шествию "Бессмертный полк" на Красной площади

Фото: vk.com/Москва 24

Владимир Путин присоединился к памятному шествию "Бессмертный полк" на Красной площади в Москве.

Президент России, как и во время участия в прошлых акциях, несет в руках портрет своего отца.

Традиционно Путин принимает участие в шествии "Бессмертного полка", однако в 2020 и 2021 году акции не проводились в связи с пандемией коронавируса.

В 2022 году было принято решение о проведении акции "Бессмертный полк" в очном формате. Участники акции прошли с портретами участников Великой Отечественной войны по Ленинградскому проспекту, Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицам через Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Длина маршрута составляет 7 километров.