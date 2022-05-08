Участники акции "Бессмертный полк" смогут найти себя на панорамах проекта "Армия памяти"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Онлайн-проект "Армия памяти" в третий раз запечатлеет участников акции "Бессмертный полк", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

После завершения шествия будет возможность детально рассмотреть процесс на нескольких десятках фотопанорам сверхвысокого разрешения. Имеющий аккаунты в "Одноклассниках" и "ВКонтакте" участник акции сможет найти и отметить себя в панораме.

Уточняется, что в 2022 году проект будет реализован по инновационной технологии, которая улучшит качество изображений, а также увеличит скорость сборки и публикации проекта в Сети. Кроме того, фрагменты панорам будут сниматься одновременно, чтобы избежать искажений изображения на стыках при сшивании кадров в единое полотно.

Ранее сообщалось, что участникам шествия "Бессмертный полк" раздадут более 1,3 миллиона флажков, пилоток и георгиевских лент. Также волонтеры раздадут 10 тысяч латунных значков в виде пятиконечной звезды с изображением Георгия Победоносца и надписью "Бессмертный полк России".