Более 1,3 млн флажков и пилоток раздадут участникам "Бессмертного полка" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Более 1,3 миллиона флажков, пилоток и георгиевских лент раздадут участникам шествия "Бессмертный полк", сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Помимо этого, волонтеры раздадут 10 тысяч латунных значков в виде пятиконечной звезды с изображением Георгия Победоносца и надписью "Бессмертный полк России", а также воду и сухие пайки. При ухудшении погоды москвичам предложат пледы и прозрачные дождевики.

Во время шествия колонна участников будет нести две растяжки с надписью "Бессмертный полк".

Сбор участников "Бессмертного полка" начнется 9 мая в 12:30 на выходе из станций метро "Динамо" и "Белорусская". Старт шествия запланирован на 15:00. По данным столичной мэрии, в акции примут участие более одного миллиона человек.

В 2022 году шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате. Распечатать портреты героев перед акцией удастся бесплатно. На сайте движения можно будет выбрать оформление для портрета и создать таким образом штендер.

