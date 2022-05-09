Путин выразил уверенность в достижении результатов операции в Донбассе

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Владимир Путин на встрече с отцом погибшего в Донбассе командира батальона "Спарта" Владимира Жоги заявил, что результаты спецоперации в регионе будут достигнуты.

"Все намеченные планы выполняются. Результат будет достигнут – на этот счет никаких нет сомнений", – сказал глава государства.

Президент отметил, что российские военнослужащие действуют в Донбассе "мужественно, героически, профессионально".

Владимир Путин подчеркнул, что Россия использовала бы шанс решить проблему Донбасса мирными средствами, но его стране не дали.

Ранее в ходе обращения по случаю Дня Победы президент заявил, что Россия выступала инициатором равного и честного диалога с Западом, однако страны НАТО не захотели ее услышать. Путин отметил, что спецоперация в Донбассе – это упреждающий отпор агрессии, вынужденное решение против готовящейся карательной операции в регионе.