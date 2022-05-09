Страны НАТО готовили нападение на Россию, не желая ее услышать – Путин

10:53
Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
Россия выступала инициатором равного и честного диалога с Западом, однако страны НАТО не захотели ее услышать, заявил Владимир Путин, выступая перед парадом Победы на Красной площади в Москве.
"В декабре прошлого года мы предложили заключить договор о гарантиях безопасности, Россия призывала Запад к честному диалогу, к поиску разумных компромиссных решений, к учету интересов друг друга. Все напрасно! Страны НАТО не захотели нас услышать", – сказал он.
Путин отметил, что Россия последовательно выступала за создание системы равной и неделимой международной безопасности. Однако, по словам президента России, это не входило в планы Запада, который готовил нападение на Крым и другие российские территории.
"В открытую шла подготовка к очередной карательной операции (в Донбассе. – Прим. ред.), к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия, а блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий", – сказал Путин.
Кроме того, НАТО стремительно разворачивало инфраструктуру и направляло на Украину сотни военных советников, параллельно наращивая поставки современного оружия. Все это, по словам главы государства, создавало неприемлемую угрозу у границ РФ. Путин отметил, что Россия приняла единственно правильное решение, дав упреждающий отпор готовящейся агрессии.
"Россия дала упреждающий отпор агрессии – это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение, решение суверенной, сильной и самостоятельной страны", – заявил он.
Ранее в центре столицы стартовал парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Под звуки песни "Священная война" на Красную площадь внесли государственный флаг РФ и Знамя Победы – боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии.
В нынешнем году в параде принимают участие 11 тысяч человек и более 200 единиц военной техники. Как заявил в своем обращении президент России Владимир Путин, в торжественном шествии принимают участие в том числе военнослужащие, прибывшие непосредственно из зоны боевых действий в Донбассе.
Воздушная часть парада Победы отменена в связи с погодными условиями.
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