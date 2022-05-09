Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. Глава государства выступил на Красной площади.
"Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем великой Победы. Защита Родины, когда решалась ее судьба, всегда была священна", – заявил глава государства.
Президент подчеркнул, что страна гордится "доблестным поколением победителей" и подчеркнул, что долг граждан – "хранить память о тех, кто сокрушил нацизм".
В своем выступлении Путин отметил, что Россия уважает вклад всех участников сопротивления из Франции, США и других стран. Он также обратил внимание на то, что американским ветеранам "фактически запретили" посетить парад в Москве.
Обращаясь к парадным расчетам на Красной площади, Владимир Путин заявил, что военные РФ в ходе специальной военной операции сражаются за людей в Донбассе, за безопасность Родины и будущее. Президент назвал действия России "вынужденным, своевременным и единственно правильным решением", упреждающим отпором агрессии.
"В открытую шла подготовка к очередной карательной операции [в Донбассе], к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия, а блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. Таким образом создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ", – объяснил Владимир Путин.
Глава государства заявил, что гибель каждого солдата в ходе специальной военной операции – "это горе". Путин анонсировал меры поддержки семей таких военнослужащих, соответствующий указ уже подписан.
По словам президента, Россия призывала Запад к честному диалогу, но усилия были напрасны, страны НАТО не захотели ее услышать. Путин подчеркнул, что Российская Федерация никогда не откажется от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей.
Ранее в центре столицы стартовал парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Под звуки песни "Священная война" на Красную площадь внесли государственный флаг РФ и Знамя Победы – боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии.
В нынешнем году в параде принимают участие 11 тысяч человек и более 200 единиц военной техники. Как заявил в своем обращении президент России Владимир Путин, в торжественном шествии принимают участие в том числе военнослужащие, прибывшие непосредственно из зоны боевых действий в Донбассе.
Воздушная часть парада Победы отменена в связи с погодными условиями.
В связи с проведением парада в Москве ограничили работу некоторых станций метро. Станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" работают на вход и пересадку. Станция "Библиотека имени Ленина" открыта только для пересадки.
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