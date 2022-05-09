"Поезд Победы" отправился с Рижского вокзала к мемориалу "Героям-панфиловцам"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Поезд Победы" отправился с Рижского вокзала Москвы до подмосковной станции Дубосеково, где расположен мемориал "Героям-панфиловцам". Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Состав из 11 вагонов везет сдвоенный паровоз серии П-36 "Победа" в праздничном оформлении, которое воссоздает исторический облик паровозов, прибывших на Рижский и Белорусский вокзалы с воинами-победителями в июле 1945 года.

Пассажиры поезда – ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, молодежь МЖД и воспитанники Московской детской железной дороги, которые в конце маршрута пройдут к мемориалу "Героям-панфиловцам" и возложат цветы.

Следуя по маршруту, поезд будет давать гудок, приветствуя встречающих его на станциях пассажиров.

"В пути предусмотрена развлекательная программа с песнями и стихами военных лет в исполнении артистов, одетых в солдатскую форму, обед из полевой кухни", – говорится в сообщении.

Ранее в виртуальном музее Главархива "Москва – с заботой об истории" опубликовали списки награжденных медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", а также соответствующие исторические документы.