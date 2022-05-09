Музей Главархива пополнился новыми списками награжденных за вклад в Победу

Фото: Б.Ярославцев/Главархив Москвы

В виртуальном музее Главархива "Москва – с заботой об истории" опубликовали списки награжденных медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", а также соответствующие исторические документы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Данная медаль для ветеранов тыла была учреждена 6 июня 1945 года. Она стала одной из самых массовых советских госнаград – медаль получили 16,1 миллиона человек. Начальник Главархива Москвы Ярослав Онопенко пояснил, что некоторые граждане не были включены в коллективные списки награжденных, однако соответствующие документы были сохранены.

"Медалью поощряли рабочих, колхозников, инженерно-технический персонал, работников советских, партийных и общественных организаций, науки и искусства, которые обеспечивали своим доблестным и самоотверженным трудом победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. Хотя в Главархиве Москвы сохранились не общие, а дополнительные списки, они также могут помочь тем горожанам, которым интересно исследовать историю собственной семьи тех лет", – сказал он.

Медалью награждались советские граждане, которые в период с июня 1941 года по май 1945 года проработали на предприятии, в совхозе, на транспорте, в учреждении, или на машинно-тракторной станции не менее одного года. Также медаль вручалась вернувшимся на производство инвалидам войны, молодым рабочим, женщинам, переставшим работать по семейным обстоятельствам, и горожанам, освобожденным от работы по инвалидности, если они проработали не менее полугода.

"Документы о награждении медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" сохранились в фонде Моссовета. Жителей столицы награждали по спискам, которые предоставляли партийные и советские органы управления, организации, предприятия и учреждения. После 1953 года медаль стали вручать в индивидуальном порядке", – отмечается в материале.

Также в виртуальном музе представлены и другие документы, которые могут рассказать москвичам о родственниках, сделавших вклад в Победу.

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