Рядом с вестибюлями 10 станций метро ко Дню Победы установили трехметровые звезды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Трехметровые красные звезды с надписью "9 мая" установили рядом с вестибюлями десяти станций московского метро, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Инсталляции установлены около следующих станций:



"Чистые пруды";

"Арбатская" Филевской линии;

"Кропоткинская";

"Улица 1905 года";

"Площадь Революции";

"Октябрьская" Калужско-Рижской линии;

"Маяковская";

"Таганская" Кольцевой линии;

"Парк культуры" Кольцевой линии;

"Проспект Мира" Кольцевой линии.

Уточняется, что в темное время суток будет включена подсветка.

Ранее сообщалось, что московский транспорт подготовил в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне специальную праздничную программу.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, на некоторых станциях метро будет работать выставка с использованием технологий дополненной реальности, на площадках проекта "Музыка в метро" артисты исполнят песни военных лет. Также по городу будут курсировать украшенные трамваи и автобусы.