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16:32

Московский транспорт подготовил специальную программу ко Дню Победы

досугтранспортгородДень Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский транспорт подготовил в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне специальную праздничную программу, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"На некоторых станциях метро начнет работу выставка с использованием технологий дополненной реальности, на площадках проекта "Музыка в метро" артисты исполнят песни военных лет, будут курсировать украшенные трамваи и автобусы", – отметил он.

Накануне Дня Победы праздничные инсталляции будут размещены рядом с вестибюлями станций метро "Чистые пруды", "Арбатская" (Филевская линия), "Кропоткинская", "Площадь Революции", "Улица 1905 года", "Маяковская", "Октябрьская" (Калужско-Рижская линия), "Парк культуры" (Кольцевая линия), "Проспект Мира" (Кольцевая линия) и "Таганская" (Кольцевая линия).

Кроме того, выставка "Трамваи в годы войны" откроется 6 мая в переходе "Чистые Пруды" – "Тургеневская". 7 мая в 10:00 на "Курской" представители благотворительного фонда "Русская Земля" расскажут о проекте "Синий платочек", который посвящен женскому подвигу в годы войны и послевоенное время. В 12:30 состоится выступление Всероссийского детского нового хора из Волгограда.

Также 7 мая "стены памяти" с именами метрополитеновцев, погибших во время войны, появятся на станциях "Маяковская" и "Курская".

Уточняется, что пассажиры метро смогут отправить поздравительную открытку своим родственникам, друзьям, ветеранам, почтовые ящики будут установлены на стойках "Живое общение", где также можно получить георгиевскую ленту.

7 и 8 мая на площадках проекта "Музыка в метро" будет возможность послушать военные песни, а 9 мая артисты проекта выступят в Парке Горького на праздничном концерте.

Кроме того, выставка с использованием технологий дополненной реальности откроется 9 мая на станциях метро "Маяковская", "Чистые пруды", "Курская", "Бауманская" и "Новокузнецкая".

Также поступят в продажу тематические билеты "Единый".

Ранее сообщалось, что контролеры организатора перевозок с 6 по 8 мая будут раздавать пассажирам георгиевские ленточки.

В Дептрансе Москвы отметили, что среди защитников во время Великой Отечественной войны были и сотрудники столичного транспорта, которые на фронте и в тылу приближали День Победы.

Ветеранов ВОВ столичного метро поздравили с Днем Победы

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