Георгиевские ленточки раздадут пассажирам столичного транспорта

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Контролеры "Организатора перевозок" с 6 по 8 мая будут раздавать пассажирам георгиевские ленточки, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"8 мая с 17:00 и 9 мая с 08:00 их (георгиевские ленточки. – Прим. ред.) также можно будет бесплатно взять на всех стойках "Живое общение" и в сувенирных магазинах Мосметро", – говорится в сообщении.

В Дептрансе отметили, что среди защитников во время Великой Отечественной войны были и сотрудники столичного транспорта, которые на фронте и в тылу приближали День Победы.

Ранее москвичей пригласили присоединиться к акции "Бессмертный полк" 9 мая. Сбор участников начнется в 12:30 на выходе из станций метро "Динамо" и "Белорусская". Старт шествия запланирован на 15:00. По данным мэрии, в акции примут участие более миллиона человек.

В 2022 году шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате. Распечатать портреты героев перед акцией удастся бесплатно. На сайте движения можно будет выбрать оформление для портрета и создать таким образом штендер.

