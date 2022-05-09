Собянин поздравил москвичей с Днем Победы

Собянин поздравил ветеранов и жителей Москвы Днем Победы

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Мэр отметил, что 9 Мая – это праздник жизни и торжество исторической памяти. Праздник, вселяющий гордость за великие свершения предков и уверенность в своих силах.

"Наши сердца полны благодарности фронтовикам и труженикам тыла. В эти светлые весенние дни мы вновь говорим ветеранам искреннее человеческое спасибо. И, конечно, 9 мая вновь пройдем по главным улицам Москвы в шествии "Бессмертного полка", – сказал Собянин.

Уроки мужества, стойкости и героизма ветеранов являются бесценным наследием, добавил мэр.

"Ваши уроки мужества, стойкости и героизма – бесценное наследие, которое вдохновляет все поколения защитников Отечества, включая и нынешние дни, когда Россия вновь ведет борьбу за правду и справедливость", – подчеркнул Собянин.

Акция "Бессмертный полк" впервые с момента пандемии пройдет в очном формате. Участники пройдут с портретами своих семейных героев ВОВ по Ленинградскому проспекту, Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицам через Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Общая длина маршрута составит 7 километров. Старт шествия запланирован на 15:00. По данным мэрии, в акции примут участие более миллиона человек.

