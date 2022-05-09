Собянин поздравил москвичей с Днем Победы

09:02
Собянин поздравил ветеранов и жителей Москвы Днем Победы
Сергей Собянин поздравил жителей столицы с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Мэр отметил, что 9 Мая – это праздник жизни и торжество исторической памяти. Праздник, вселяющий гордость за великие свершения предков и уверенность в своих силах.
"Наши сердца полны благодарности фронтовикам и труженикам тыла. В эти светлые весенние дни мы вновь говорим ветеранам искреннее человеческое спасибо. И, конечно, 9 мая вновь пройдем по главным улицам Москвы в шествии "Бессмертного полка", – сказал Собянин.
Уроки мужества, стойкости и героизма ветеранов являются бесценным наследием, добавил мэр.
"Ваши уроки мужества, стойкости и героизма – бесценное наследие, которое вдохновляет все поколения защитников Отечества, включая и нынешние дни, когда Россия вновь ведет борьбу за правду и справедливость", – подчеркнул Собянин.
Акция "Бессмертный полк" впервые с момента пандемии пройдет в очном формате. Участники пройдут с портретами своих семейных героев ВОВ по Ленинградскому проспекту, Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицам через Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Общая длина маршрута составит 7 километров. Старт шествия запланирован на 15:00. По данным мэрии, в акции примут участие более миллиона человек.
Московские волонтеры позаботятся о ветеранах и участниках "Бессмертного полка"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: