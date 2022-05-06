Программу бесплатного такси для ветеранов ВОВ запустили в России

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

До конца 2022 года проезд на такси для ветеранов Великой Отечественной войны будет бесплатным. Об этом сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

"По инициативе организационного комитета "Наша Победа" Минцифры России совместно с властями российских регионов и перевозчиками такси запустило программу бесплатных поездок для ветеранов", – говорится в сообщении.

Уточняется, что с 6 мая программа работает в Московской области и 42 городах других регионов страны, а до 10 июня она заработает во всех населенных пунктах, где работают службы такси и проживают ветераны.

Чтобы воспользоваться услугой, номер телефона ветерана или его официального представителя должен быть известен отделению ПФР в регионе, где зарегистрирован ветеран. Для вызова машины необходимо позвонить по номеру прикрепленного к ветерану соцработника, который и оформит соответствующую заявку.

Как пояснили в Минцифры, цель поездки может быть любой, однако просубсидированы будут поездки только на общую сумму три тысячи рублей на человека.

Ранее в Москве стартовала акция "Поздравь ветерана". На площадях и в парках города все желающие могут подписать открытки для героев ВОВ и опустить их в специальные ящики, накануне Дня Победы их передадут в пансионаты ветеранов и партнерские фонды.

