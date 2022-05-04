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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве стартовала акция "Поздравь ветерана".
"До 6 мая на площадях и в парках все желающие смогут подписать открытки для героев и опустить их в специальные ящики. Накануне праздника подписанные открытки с пожеланиями передадут в пансионаты ветеранов и партнерские фонды", – отмечается на портале мэра и правительства Москвы.
В акции примут участие свыше 150 волонтеров, которые помогут всем желающим передать поздравления ветеранам и выбрать открытку. Пункты праздничной акции будут работать каждый день с 15:00 до 18:00 на восьми площадках:
Ранее сообщалось, что в Парке Горького с 1 по 12 мая пройдет выставка исторической военной техники, приуроченной к 77-й годовщине Победы. В рамках экспозиции представлены 30 уникальных танков, машин и орудий Красной армии, которые были восстановлены музеем. Кроме того, специалисты смогут рассказать о них много интересных фактов.
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