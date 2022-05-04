Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

09:53

В Москве стартовала акция "Поздравь ветерана"

обществоДень Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве стартовала акция "Поздравь ветерана".

"До 6 мая на площадях и в парках все желающие смогут подписать открытки для героев и опустить их в специальные ящики. Накануне праздника подписанные открытки с пожеланиями передадут в пансионаты ветеранов и партнерские фонды", – отмечается на портале мэра и правительства Москвы.

В акции примут участие свыше 150 волонтеров, которые помогут всем желающим передать поздравления ветеранам и выбрать открытку. Пункты праздничной акции будут работать каждый день с 15:00 до 18:00 на восьми площадках:

  • у главного входа в Парк Горького;
  • у главного входа ВДНХ;
  • на большом лугу в парке "Зарядье" рядом со входом на парящий мост;
  • у памятника героям Плевны в Ильинском сквере;
  • рядом с памятником Маяковскому на Триумфальной площади;
  • на Театральной площади перед Большим театром;
  • около дома 4 в Камергерском переулке;
  • на площади Юности в Зеленограде.

Добровольцы будут оказывать помощь в проведении и других патриотических мероприятий к 77-й годовщине Победы, запланированных на май и июнь.

Ранее сообщалось, что в Парке Горького с 1 по 12 мая пройдет выставка исторической военной техники, приуроченной к 77-й годовщине Победы. В рамках экспозиции представлены 30 уникальных танков, машин и орудий Красной армии, которые были восстановлены музеем. Кроме того, специалисты смогут рассказать о них много интересных фактов.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать