Москвичам рассказали о погоде в День Победы

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В День Победы, 9 мая, в Москве будет облачно с прояснениями. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В День Победы синоптическая ситуация в Центральной России обусловится слабовыраженным тылом североатлантического циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь", – заявил синоптик.

По его данным, утром 9 мая воздух в столице остынет до 3–5 градусов. В дневные часы потеплеет до 12–14 градусов. Это на 4–5 градусов ниже климатической нормы для данного дня.

В Подмосковье праздничным утром ожидается от 1 до 6 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 10–15 градусов. Данные значения также на несколько градусов ниже положенного.

Ветер прогнозируется северо-западный, с порывами от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет расти и составит 752 миллиметра ртутного столба.

Тишковец подчеркнул, что прогноз является предварительным и в дальнейшем будет уточняться.

Ранее москвичам рассказали о погоде в первую неделю мая. В ближайшие дни в столице будет тепло, но облачно. Местами ожидаются небольшие дожди. В среднем воздух будет прогреваться до 10–15 градусов.