Жителей столичного региона предупредили о порывистом ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за ветра, сообщает Гидрометцентр.
Предупреждение будет действовать с 9:00 3 мая до 21:00 3 мая. Порывы ветра будут достигать 17 метров.
Ранее сообщалось, что до конца недели в Москве сохранится теплая, но облачная погода. Местами в городе ожидаются небольшие дожди. 3 мая в столице будет облачно. Возможны небольшие осадки. Воздух прогреется до 15 градусов. Ветер ожидается юго-западный, с порывами до 14 метров в секунду.
В среду и четверг в городе будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в дневные часы составит до 10 градусов.
В пятницу, 6 мая, ночью прогнозируются заморозки. Похолодать может до -1 градуса. Днем погода также будет теплой: от 8 до 13 градусов. В этот день, по прогнозам синоптиков, осадков не будет. 7 мая в столице будет переменная облачность и 10–15 градусов выше нуля.
Синоптики сообщили о грядущем потеплении в Москве
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