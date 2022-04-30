Температура воздуха в Москве отстает от климатической нормы

Температура воздуха в Москве составляет плюс 2 градуса. По данным синоптиков, этот показатель на несколько градусов отстает от климатической нормы.

В воскресенье погода начнет меняться в лучшую сторону. Днем в городе потеплеет до плюс 11, ветра практически не будет, как и осадков. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.