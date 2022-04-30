В Минздраве РФ заявили о планах восстановить объем медпомощи после 12 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Мишин

Министерство здравоохранения России планирует восстановить основные объемы оказания плановой медицинской помощи после 12 мая. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Он уточнил, что в настоящее время около 40 тысяч коек в российских больницах еще перепрофилированы под помощь пациентам с коронавирусом.

Глава Минздрава РФ также не исключил высокий риск подъема заболеваемости COVID-19 в конце мая или июне. Чтобы не было новой волны, подчеркнул он, необходимо пройти вакцинацию или ревакцинацию.

21 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву России, Фонду обязательного медицинского страхования и исполнительным органам государственной власти субъектов РФ поэтапно возобновить плановую медицинскую помощь, приостановленную из-за коронавируса, к 12 мая. Он отметил, что процесс необходимо проводить с учетом эпидситуации.

В поликлиниках Москвы почти полностью восстановили оказание плановой медицинской помощи 10 марта. Такое решение было принято на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в городе. Горожане могут записаться на прием и попасть к врачу в тот же день, включая узкопрофильных специалистов, в числе которых хирурги, отоларингологи, офтальмологи и урологи.

