В РФ расширили программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России расширили программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, сообщает Агентство "Москва".

Как указано в постановлении, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, программа дополнена рядом высокотехнологичных методов лечения.

Согласно документу, на государственном уровне будут профинансированы затраты федеральных медицинских организаций на высокотехнологичную медицинскую помощь – например, в области сердечно-сосудистой хирургии.

Теперь пациентам по ОМС будут более доступны такие операции, как замена и протезирование аорты.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе единой цифровой платформы здравоохранения в столице. По словам градоначальника, эта разработка существенно увеличила качество предоставляемых горожанам медицинских услуг.