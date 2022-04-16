В РФ расширили программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В России расширили программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, сообщает Агентство "Москва".
Как указано в постановлении, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, программа дополнена рядом высокотехнологичных методов лечения.
Согласно документу, на государственном уровне будут профинансированы затраты федеральных медицинских организаций на высокотехнологичную медицинскую помощь – например, в области сердечно-сосудистой хирургии.
Теперь пациентам по ОМС будут более доступны такие операции, как замена и протезирование аорты.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе единой цифровой платформы здравоохранения в столице. По словам градоначальника, эта разработка существенно увеличила качество предоставляемых горожанам медицинских услуг.
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