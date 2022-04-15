Собянин рассказал о единой цифровой платформе здравоохранения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Создание единой цифровой платформы здравоохранения в Москве позволило значительно повысить качество предоставления горожанам медицинских услуг. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"10 лет назад мы начали работать над созданием единой цифровой платформы здравоохранения. <...> Электронная медкарта, онлайн-запись на прием, электронные рецепты и десятки других сервисов – все это работает на базе ЕМИАС", – написал мэр.

Так, благодаря системе вдвое сократилось время получения врачами результатов лабораторных исследований, что, в свою очередь, ускорило оказание медпомощи горожанам. С момента создания в систему загрузили уже порядка 250 миллионов результатов исследований.

Кроме того, детали различных анализов могут самостоятельно посмотреть и сами москвичи. Для этого на сайте mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО" им доступны электронные версии их медкарт, заключил градоначальник.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в ближайшие годы в столице планируют построить больше 1 миллиона квадратных метров объектов здравоохранения. В их числе – лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра имени Логинова, а также лечебный комплекс Инфекционной больницы № 1, который в настоящее время готов на 60%.

