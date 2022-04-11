Россиянам назвали способ получить компенсацию за ошибку врача

Юрист BGP Litigation Екатерина Третьякова рассказала о возможностях компенсаций пациентам за неправильное лечение и причиненный вред. Об этом сообщает агентство "Прайм".

По словам эксперта, существуют два вида компенсаций – возмещение причиненного вреда и компенсация морального вреда.

Третьякова пояснила, что во втором случае пострадавшему достаточно указать на косвенную связь между ошибкой врача и страданиями пациента и/или его родственников. Как следствие, эти иски удовлетворяют чаще.

Если же пациент требует возместить ущерб, ему необходимо установить наличие прямой связи между ошибочными действиями медперсонала и причиненным вредом.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился восстановить плановую медпомощь в полном объеме по всей стране. Отдельно он указал на важность диспансеризации и профилактических осмотров.

