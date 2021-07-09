Ставить диагноз с помощью ИИ в поликлиниках Москвы стали еще точнее

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В московских поликлиниках работает система поддержки принятия врачебных решений. Точность постановки предварительного диагноза с помощью искусственного интеллекта возросла на 7,4%. Теперь терапевты в 46% случаев выбирают предложенный нейросетью предварительный диагноз, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что во всех поликлиниках города с начала мая заработала улучшенная версия системы поддержки принятия врачебных решений.

"Развитие цифровых сервисов в здравоохранении в целом способствует уменьшению вероятности ошибки при постановке предварительного диагноза и увеличению выявляемости заболеваний на уровне первичного звена. Последние данные говорят о том, что при выборе одного или трех диагнозов врач соглашается с предложениями нейросети в 46 и 68% случаев соответственно", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

Реализация проекта системы поддержки принятия врачебных решений началась 1 июня 2019 года. Она построена на клинических протоколах, которые предварительно разработали специалисты из Москвы и федеральные эксперты.

Ранее сообщалось, что в Москве появился новый сервис для жителей и врачей-терапевтов поликлиник – чат-бот на основе искусственного интеллекта. Благодаря этой технологии горожане могут оповестить о своих симптомах и жалобах еще до приема специалиста.

Для того чтобы воспользоваться ботом, необходимо после записи к врачу перейти по ссылке из СМС-сообщения или пуш-уведомления, которое придет накануне приема. Потом в специальной форме опроса нужно указать жалобы и ответить на вопросы. Разработка алгоритмов, на основе которых работает сервис, проводилась с использованием обезличенных данных из электронных медицинских карт, справочников и баз данных по медицине.

