Столица продолжает делиться с регионами опытом цифровизации медицины – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил, что Москва продолжает делиться опытом в сфере цифровизации медицины с другими регионами. Об этом мэр написал на своей странице в Twitter.

"Всем российским врачам открыли доступ к онлайн-сервису постановки предварительного диагноза. Он протестирован врачами всех московских поликлиник", – отметил в публикации градоначальник.

Собянин также добавил, что регионы могут рассчитывать на помощь столицы в работе с данным сервисом.

"Напишите нам, мы поделимся опытом, как встроить его в аналитическую медицинскую систему вашего региона", – написал мэр.

Ранее главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац отметила, что программу цифровизации столичного здравоохранения необходимо расширить, а элементы искусственного интеллекта внедрять активнее.