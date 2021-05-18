В РФ планируют внедрить автоматическую выдачу электронных больничных

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В России перейти к автоматической выдаче электронных больничных листов планируется с 2022 года, сообщает пресс-служба Минтруда.
"Соответствующий порядок с учетом внесения изменения в федеральное законодательство закрепляется правилами информационного взаимодействия страховщика, страхователей, медорганизаций и федеральных госучреждений медико-социальной экспертизы по обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа, который представлен на общественное обсуждение Минтрудом", – говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что в настоящее время пациент должен дать согласие на оформление электронного больничного.
"С 2022 года электронные больничные будут автоматически передаваться работодателю. Сообщать в отдел кадров номер электронного больничного, если он был оформлен, не потребуется", – добавили в Минтруде.
Новые правила оформления больничного листа вступили в силу в России в декабре прошлого года, в соответствии с которыми граждане могут оформлять электронный лист нетрудоспособности. Для этого потребуются документ, удостоверяющий личность, а также СНИЛС.
При этом у россиян остается возможность оформлять стандартный бумажный больничный. Для этого будет нужен только удостоверяющий личность документ.
Выдавать больничные листы могут все организации с лицензией на медицинскую деятельность. В их числе – фельдшеры, на которых возложены функции лечащего врача, и зубные специалисты. При этом врачи скорой помощи выписывать листки нетрудоспособности не имеют права.
"Мосгорсправка": новые правила больничных
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