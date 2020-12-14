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Общество

04:13

Новые правила оформления больничного вступили в силу в России

общество медицина

Фото: depositphotos/sudok1

Новые правила оформления больничного листа вступили в силу в России.

Известно, что новый порядок выдачи и оформления документа был заявлен в приказе министерства здравоохранения, зарегистрированном 14 сентября 2020 года.

Сообщается, что с 14 декабря жители России смогут оформлять электронный лист нетрудоспособности. Для этого потребуются документ, удостоверяющий личность, а также СНИЛС.

При этом у россиян останется возможность оформлять стандартный бумажный больничный. Для этого будет нужен только удостоверяющий личность документ.

В новых правилах также указывается, что больничный лист по уходу за заболевшим ребенком больше не будет ограничиваться по срокам. При этом оплачиваемый работодателем период составит не более 15 дней.

В электронном формате при болезни трех детей будет выдаваться один больничный. При оформлении бумажного листка нетрудоспособности на двух детей оформят один документ, а на третьего – второй лист. В случае, если один из родителей находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, другой имеет право взять больничный по причине болезни второго ребенка.

В новые правила оформления больничных добавили дополнительные случаи получения документа по беременности и родам. В частности, если беременность многоплодная и роды на 22–28 неделе, длительность больничного составит 194 дня. Добавляется также больничный на случай рождения мертвого ребенка или живого, но не прожившего 168 часов.

В новых правилах также указывается, что при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, больничный оформят дистанционно. Для этого задействуют телемедицинские консультации.

Уточняется, что выдавать больничные листы смогут все организации с лицензией на медицинскую деятельность. В их числе – фельдшеры, на которых возложены функции лечащего врача, и зубные специалисты. При этом врачи скорой помощи выписывать листки нетрудоспособности не имеют права.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о новом порядке выплаты больничных. Предполагается, что выплаты будут производиться напрямую из Фонда социального страхования.

Выплаты по больничным и пособиям будут выдавать напрямую из Фонда социального страхования

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