Кабмин выделил еще 62 млрд руб на пособия для детей от 3 до 7 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении 61,8 миллиарда рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба кабмина.

"В текущем году общая сумма средств для этих выплат будет выше 123 миллиардов рублей. На ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет в регионы направят почти 62 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что увеличить выплаты было необходимо из-за роста числа семей, имеющих право на них, – более 4,2 миллиона человек.

Ежемесячные пособия на детей возрастом от 3 до 7 лет были введены указом президента РФ с 1 января 2020 года. Перечислять средства начали с 1 июля. Размер выплат равен 50% от регионального прожиточного минимума для детей. Чтобы получить данную поддержку, необходимо подать электронное заявление через портал госуслуг или органы соцзащиты.

Ранее в России упростили оформление таких пособий. Таким образом, теперь гражданам не придется самим предоставлять документы об алиментах в соответствующие учреждения. Это будет делать система межведомственного электронного взаимодействия.

