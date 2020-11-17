Кабмин выделил еще 62 млрд руб на пособия для детей от 3 до 7 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении 61,8 миллиарда рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба кабмина.
"В текущем году общая сумма средств для этих выплат будет выше 123 миллиардов рублей. На ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет в регионы направят почти 62 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что увеличить выплаты было необходимо из-за роста числа семей, имеющих право на них, – более 4,2 миллиона человек.
Ежемесячные пособия на детей возрастом от 3 до 7 лет были введены указом президента РФ с 1 января 2020 года. Перечислять средства начали с 1 июля. Размер выплат равен 50% от регионального прожиточного минимума для детей. Чтобы получить данную поддержку, необходимо подать электронное заявление через портал госуслуг или органы соцзащиты.
Ранее в России упростили оформление таких пособий. Таким образом, теперь гражданам не придется самим предоставлять документы об алиментах в соответствующие учреждения. Это будет делать система межведомственного электронного взаимодействия.
Оформить пособие на ребенка по упрощенной схеме можно будет до 1 марта 2021 года
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: