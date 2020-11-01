В России упростили оформление пособий на детей с 3 до 7 лет

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В России упростили оформление пособий на детей от 3 до 7 лет. Такое распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Таким образом, теперь гражданам не придется самим предоставлять документы об алиментах в соответствующие учреждения. Это будет делать система межведомственного электронного взаимодействия.

Ежемесячные пособия на детей возрастом от 3 до 7 лет были введены указом президента РФ с 1 января 2020 года. Перечислять средства начали с 1 июля. Размер выплат равен 50% от регионального прожиточного минимума для детей.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который разрешает получение ежемесячных выплат на детей без необходимости очно подавать заявление. Согласно документу, до 1 марта 2021 года родителям не потребуется посещать для оформления выплат органы социальной защиты и Пенсионного фонда.

Речь идет о средствах, выплачиваемых в связи с рождением детей. По словам авторов законопроекта, документ одновременно позволит повысить качество социального обеспечения граждан и обезопасит их в свете распространения коронавируса.

