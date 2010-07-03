Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2020 года

С 1 ноября Россию ждет масса нововведений. Например, с начала нового месяца несерьезные ДТП можно будет оформлять онлайн без выезда сотрудников ГИБДД. Также граждане смогут платить меньше за некачественные услуги ЖКХ и получать обязательные государственные выплаты на детей автоматически, без подачи заявления. Из плохих новостей – в ноябре заканчивается срок на подачу заявления о налоговой отсрочке для бизнеса. Подробности об этих и других нововведениях рассказываем в нашем материале.

Упрощение получения выплат на детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 1 ноября меняется перечень документов, которыми ранее было необходимо подтвердить право на получение финансовой помощи от государства на детей от 3 до 7 лет.

Порядок станет проще: теперь для оформления выплаты гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Ежемесячные пособия на детей возрастом от 3 до 7 лет были введены указом президента РФ с 1 января 2020 года. Перечислять средства начали с 1 июля. Размер выплат равен 50% от регионального прожиточного минимума для детей. Оформить их можно лично в МФЦ или через портал госуслуг.



Автоматические выплаты детям до трех лет

Также в конце октября Владимир Путин подписал закон, который разрешает получение ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет автоматически. Речь идет о средствах, получаемых от государства в связи с рождением детей.

Согласно документу, до 1 марта 2021 года родителям не требуется посещать для оформления выплаты органы социальной защиты и Пенсионного фонда. Средства будут перечисляться автоматически.

Закон вступает в силу с 7 ноября. Его авторы подчеркнули, что документ одновременно позволит повысить качество социального обеспечения граждан и обезопасит их в свете распространения коронавируса.

Новые возможности карты "Мир"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 1 ноября крупные торговые сайты-агрегаторы, работающие с потребителем за наличный расчет, будут обязаны принимать к оплате карту "Мир". По мнению законодателей, такое нововведение приведет к тому, что недобросовестные участники рынка, торгующие контрафактом или нелегальной продукцией только за наличные, будут вынуждены уйти из сферы продаж.

В первую очередь нововведение коснется компаний с выручкой более 40 миллионов рублей за прошлый год. Дальше порог будет снижаться: с 1 марта 2021 года под действие закона попадут агрегаторы с выручкой более 30 миллионов рублей, с 1 июля – снижение порога выручки достигнет 20 миллионов рублей за год.

Также Национальная система платежных карт "Мир" с 1 ноября вводит новый стандарт по борьбе с кражами. Предполагается, что кредитные организации, которые выпускают и принимают к оплате "Мир", будут нести ответственность за безопасность средств клиентов: например, если обнаружатся ежемесячные кражи со счетов, к кредитной компании будут предъявлены санкции.

Оформление ДТП онлайн

В прошлом году в пяти регионах страны начался эксперимент по оформлению европротокола в режиме онлайн без вызова сотрудников ГИБДД. Опробовать новую услугу смогли в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане.

С 1 ноября 2020 года такая услуга будет доступна во всех регионах России. Теперь, чтобы зарегистрировать ДТП, нужно в мобильном приложении "Помощник ОСАГО" указать количество участников аварии (не больше двух). Оба участника должны иметь полисы ОСАГО, также не должно быть пострадавших. Страховщикам в этом случае передается вся информация с портала госуслуг (ФИО, паспортные данные) и, кроме того, дата, время, координаты и фотографии ДТП.

Без бумажной волокиты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Также с 1 ноября в России перестанут выдавать бумажные паспорта транспортных средств (ПТС). Теперь при покупке новой машины документ будут оформлять в электронном виде: там будет вся история автомобиля, включая обслуживание и аварии.

При этом бумажный документ также останется действительным для старых машин. Заменить его водители смогут по желанию.

Первые электронные ПТС начали выдавать в России в 2019 году. Их уже получили более миллиона российских водителей.



Пешеходные переходы для животных

Росстандарт утвердил первый в России национальный ГОСТ, регулирующий требования к размещению на автодорогах так называемых экодуков – специальных мостов через дорогу для диких животных, в том числе зайцев и лосей. Введение нового стандарта приведет к снижению гибели животных и рисков ДТП при столкновении с ними. ГОСТ вступает в силу с 1 ноября 2020 года.

Скидки на некачественные услуги ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 7 ноября за некачественные услуги ЖКХ граждане смогут платить меньше. Соответствующий закон в конце октября подписал Владимир Путин.

Документ предполагает изменение последствий предоставления ЖКУ с нарушением качества или перерывами, превышающими установленную продолжительность. Теперь в таких случаях будет изменяться размер платы представителям ЖКХ.

Конец налоговой отсрочке

В ноябре заканчивается срок подачи заявки о налоговой отсрочке предпринимателями, которые пострадали от коронавируса.

Такая мера поддержки появилась в России в апреле в связи с пандемией коронавируса. Воспользоваться ею могли предприятия и компании, чья деятельность попала в список наиболее пострадавших отраслей, таких как туризм или гостиничный бизнес.

Последний срок подачи заявления о налоговой отсрочке – 30 ноября 2020 года.

Продление льготной ипотеки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кроме того, в ноябре вступает в силу закон, продлевающий программу льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года.

Продлить программу на 2021 год предложил президент России Владимир Путин. По его мнению, эту акцию необходимо сохранить для новостроек по двум причинам: это хорошая возможность для приобретения жилья, а также способ поддержки строительной отрасли.

Льготная ипотека выдается на покупку квартир в новостройках. Максимальная сумма кредита увеличена до 12 миллионов в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 миллионов – в других регионах. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.

Новые открытые страны

Также в новом месяце возобновляется авиасообщение с Японией. С 1 ноября появятся регулярные авиарейсы между Владивостоком и Токио, а с 5 ноября – уже между Москвой и Токио.

Правда, посетить страну смогут не все. Эксперты АТОР объяснили правила въезда в Японию: согласно им, получить туристическую визу в Японию сейчас не получится, а действие ранее выданных разрешений приостановлено. В связи с этим пока приехать в Страну восходящего солнца можно только с деловыми целями или с правом долгосрочного проживания там.

Также в ноябре возобновляются рейсы на Кубу. Восстановление авиасообщения будет проходить в два этапа: с 4 ноября откроют рейсы в Кайо-Коко, с 5 ноября – в Санта-Клару.

К настоящему времени авиасообщение есть с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Южной Кореей, Египтом, ОАЭ, Турцией, Великобританией, Швейцарией, Танзанией, Сербией и Мальдивами.