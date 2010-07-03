Эксперты рассказали, почему не нужно закупать товары впрок из-за COVID-19

Около трети россиян из-за опасений перед новыми ограничениями в связи с COVID-19 начали закупать товары впрок, утверждают эксперты. Вместе с тем власти Москвы отмечают, что ажиотажного спроса не наблюдается, а магазины обеспечены достаточным запасом продовольствия. Разбираемся, почему продуктов хватит всем и как не повторить ошибок "весеннего покупательского бума".



На черный день

По данным исследования агрегатора объявлений "Юла" и агентства ResearchMe, закупать товары первой необходимости начали около 20% респондентов. А 12% опрошенных сообщили, что на случай закрытия непродовольственных магазинов уже приобретают товары и из других категорий.

По данным исследования, новая волна точечных ограничений в регионах значительно повысила покупательскую активность. В частности, 51% опрошенных стал чаще совершать покупки в своем районе. Правда, около 40% отметили, что были вынуждены сократить расходы и стараются приобретать только самое необходимое.

Вместе с тем власти столицы уже заявили, что ажиотажного спроса в магазинах города нет.





Алексей Немерюк руководитель департамента торговли и услуг Мы не наблюдаем ажиотажного спроса, все необходимые продукты есть на полках в магазинах и в достаточном количестве на складах.

Ситуацию прокомментировали и в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Там заверили, что каких-либо колебаний спроса на отдельные группы товаров, превышающих обычные сезонные показатели, не фиксируют.

В АКОРТ отметили, что основной тенденцией стало не увеличение, а снижение посещаемости магазинов и торговых центров. По сравнению с прошлым годом трафик уменьшился более чем на 20%.

О том, что в России не планируют вводить тотальные ограничения или общенациональный локдаун, ранее заявил Владимир Путин. Глава Минпромторга Денис Мантуров также рассказал, что общепит и ретейл из-за коронавирусной инфекции закрывать не собираются.

Хватит бояться?

Директор Союза независимых сетей России Сергей Кузнецов рассказал Москве 24, что ретейлеры и поставщики готовы к возможной повышенной покупательской активности.

"Торговым сетям совместными усилиями с поставщиками весной удалось убрать наметки ажиотажного спроса. Если какого-то продукта не было на полке два-три часа, это не означает, что полки были пустыми", – говорит Кузнецов.





Сергей Кузнецов директор Союза независимых сетей России По весне вся система справилась с ситуацией, и для населения было понятно, что дефицита продуктов нет и не будет. Собственно, так и произошло. Сейчас, с моей точки зрения, картина такая же.

Эксперт отметил факторы, которые говорят о том, что весенний бум текущей осенью вряд ли повторится.

"Население уже опытное, оно уже научено весенними событиями. В рознице мы не замечаем ажиотажного спроса. А результаты исследования, с моей точки зрения, – это не ажиотажный спрос, а люди просто собираются больше времени провести дома. И готовятся реже ходить в магазины", – заявил директор Союза независимых сетей России.





Сергей Кузнецов директор Союза независимых сетей России Ретейлеры готовы к повышению спроса. О какой-то чрезвычайной ситуации говорить просто не приходится.

В свою очередь, социальный психолог Наиля Бирарова в разговоре с Москвой 24 отметила, что у людей, склонных к тревоге в любой ситуации, при воздействии внешних обстоятельств паника приумножается. "Я называю это страхом "а вдруг", – пояснила она.

Специалист дала совет, как не поддаваться тревожным настроениям. В первую очередь человеку необходимо договориться с самим собой.

"Нужно сесть за стол и взвесить все за и против, расписать все плюсы и минусы. И когда человек так сделает, то поймет, что плюсов гораздо больше, потому что минус, по сути, один – несуществующий общенациональный локдаун. А плюсы – то, что все открыто, мы работаем, никого массово не посадили по домам", – объяснила Бирарова.

Если тревожность все же захлестнула, можно принять душ, выпить стакан холодной воды или заняться физической активностью. Это поможет сместить внимание с негативных мыслей на позитивные, добавила собеседница Москвы 24.

