Эксперты рассказали, в каком случае могут закрыть магазины и кафе

В Минпромторге заявили, что предприятия общепита и магазины при соблюдении требований Роспотребнадзора могут продолжать работу без каких-либо ограничений. При этом в каждом конкретном субъекте страны руководство региона должно принимать решение согласно эпидемиологической обстановке. Разбираемся, каким правилам сейчас следуют магазины и общепит, а также при каких условиях их могут закрыть.
Отлично, работаем дальше
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что кафе, рестораны и магазины могут продолжить работать при соблюдении требований Роспотребнадзора, если не будет резкого роста числа заболевших коронавирусом.
При этом он отметил, что в каждом регионе ситуация с распространением COVID-19 разная, в связи с чем местные власти должны принимать решение в соответствии с эпидемиологической обстановкой.
Мантуров добавил, что власти также отрабатывают с российскими промышленными предприятиями возможность перевода на удаленную работу части сотрудников, если это не повлияет на деятельность компаний.
В Москве на сегодняшний день из-за нарушения правил санитарной безопасности закрыли около 170 магазинов. Их работу приостановили за несоблюдение перчаточно-масочного режима. Кроме того, в отношении торговых предприятий было составлено более 19 тысяч протоколов. В начале октября из-за нарушений закрыли ночной клуб на юге Москвы, а также Коптевский рынок в САО.
При этом, по словам главы департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, в столице на данном этапе развития ситуации с коронавирусом вводить ограничения для торговой сферы не планируется. Также в городе не хотят закрывать все ночные клубы и караоке.
Однако с 19 октября для борьбы с COVID-19 ночные заведения (открытые с полуночи до шести часов утра) введут систему "чек-ин": входя в помещение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377. Штрафы ночным клубам за отсутствие QR-кодов при входе составят до 500 тысяч рублей.
В каком случае могут закрыть магазины и кафе?
Заведующий отделом НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко уверен, что при нынешней серьезной ситуации в стране на фоне пандемии людям нельзя терять бдительность, иначе это может привести к новым ограничениям, в том числе к закрытию магазинов и кафе.
"Люди совершенно перестали носить маски. Масочный режим – необходимая мера, она эффективна и намного снижает возможность заражения. Перчаточный режим тоже полезен. Главное, правильно пользоваться средствами защиты", – подчеркнул вирусолог в разговоре с Москвой 24.
Бутенко посоветовал россиянам придерживаться китайского опыта, где, по его словам, сейчас самая благополучная ситуация в мире.
"Жители Китая очень дисциплинированны, поэтому всем нужно подумать о дисциплине выполнения всех необходимых правил, сделать так, чтобы новых ограничений не было", – заключил эксперт.
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в интервью Москве 24 пояснил, что при введении новых ограничений власти регионов в первую очередь ориентируются на динамику поступления тяжелых больных в клиники.
"Если тяжелым больным не смогут оказывать квалифицированную помощь, то тут начинают вводить различные меры ограничений. Недавно уже были введены требования к организациям перевести 30% штата на удаленную работу, а также объявлены длинные каникул для школьников. Вся совокупность мер, помимо масок, так или иначе влияет на ситуацию. Главное – их соблюдать", – добавил специалист.
Волчков выразил надежду, что благодаря совместным усилиям людей и властей этого делать не придется, поскольку, по его словам, малый и средний бизнес уже пострадал в весенний период и с трудом возвращался к нормальной работе летом.