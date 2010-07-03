Эксперты рассказали, в каком случае могут закрыть магазины и кафе

В Минпромторге заявили, что предприятия общепита и магазины при соблюдении требований Роспотребнадзора могут продолжать работу без каких-либо ограничений. При этом в каждом конкретном субъекте страны руководство региона должно принимать решение согласно эпидемиологической обстановке. Разбираемся, каким правилам сейчас следуют магазины и общепит, а также при каких условиях их могут закрыть.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отлично, работаем дальше

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что кафе, рестораны и магазины могут продолжить работать при соблюдении требований Роспотребнадзора, если не будет резкого роста числа заболевших коронавирусом.

При этом он отметил, что в каждом регионе ситуация с распространением COVID-19 разная, в связи с чем местные власти должны принимать решение в соответствии с эпидемиологической обстановкой.





Денис Мантуров глава министерства промышленности и торговли РФ Что касается предприятий сервиса и торговли, сегодня при соблюдении всех требований, которые предъявляются Роспотребнадзором, продолжение работы выглядит весьма реалистичным, если не будет дальше нарастать большое количество заболеваний.

Мантуров добавил, что власти также отрабатывают с российскими промышленными предприятиями возможность перевода на удаленную работу части сотрудников, если это не повлияет на деятельность компаний.

В Москве на сегодняшний день из-за нарушения правил санитарной безопасности закрыли около 170 магазинов. Их работу приостановили за несоблюдение перчаточно-масочного режима. Кроме того, в отношении торговых предприятий было составлено более 19 тысяч протоколов. В начале октября из-за нарушений закрыли ночной клуб на юге Москвы, а также Коптевский рынок в САО.

При этом, по словам главы департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, в столице на данном этапе развития ситуации с коронавирусом вводить ограничения для торговой сферы не планируется. Также в городе не хотят закрывать все ночные клубы и караоке.

Однако с 19 октября для борьбы с COVID-19 ночные заведения (открытые с полуночи до шести часов утра) введут систему "чек-ин": входя в помещение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377. Штрафы ночным клубам за отсутствие QR-кодов при входе составят до 500 тысяч рублей.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В каком случае могут закрыть магазины и кафе?

Заведующий отделом НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко уверен, что при нынешней серьезной ситуации в стране на фоне пандемии людям нельзя терять бдительность, иначе это может привести к новым ограничениям, в том числе к закрытию магазинов и кафе.

"Люди совершенно перестали носить маски. Масочный режим – необходимая мера, она эффективна и намного снижает возможность заражения. Перчаточный режим тоже полезен. Главное, правильно пользоваться средствами защиты", – подчеркнул вирусолог в разговоре с Москвой 24.





Александр Бутенко заведующий отделом НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Если ходить в одних и тех же перчатках или в маске целый день, то можно занести домой вирус после посещения магазинов или метро. Каждому жителю страны нужно иметь правильное суждение и с умом использовать методы защиты.

Бутенко посоветовал россиянам придерживаться китайского опыта, где, по его словам, сейчас самая благополучная ситуация в мире.

"Жители Китая очень дисциплинированны, поэтому всем нужно подумать о дисциплине выполнения всех необходимых правил, сделать так, чтобы новых ограничений не было", – заключил эксперт.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в интервью Москве 24 пояснил, что при введении новых ограничений власти регионов в первую очередь ориентируются на динамику поступления тяжелых больных в клиники.

"Если тяжелым больным не смогут оказывать квалифицированную помощь, то тут начинают вводить различные меры ограничений. Недавно уже были введены требования к организациям перевести 30% штата на удаленную работу, а также объявлены длинные каникул для школьников. Вся совокупность мер, помимо масок, так или иначе влияет на ситуацию. Главное – их соблюдать", – добавил специалист.





Павел Волчков руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Можно больше отправлять людей на самоизоляцию, можно закрывать отдельные учреждения, но этого хотелось бы избежать.

Волчков выразил надежду, что благодаря совместным усилиям людей и властей этого делать не придется, поскольку, по его словам, малый и средний бизнес уже пострадал в весенний период и с трудом возвращался к нормальной работе летом.